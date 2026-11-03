FEYENOORD-INTER 0-2 (8' Bisseck, 34' Esposito)

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HALFTIME REPORT - Mai più approcci morbidi, era stata la promessa dell'Inter alla vigilia. Questa sera, la promessa è stata decisamente mantenuta: ottimo avvio dei nerazzurri che capitalizzano con la rete da attaccante puro di Yann Bisseck, frutto di una sua iniziativa, che manda un po' in bambola il Feyenoord bravo però a riorganizzarsi e a prendere progressivamente campo creando qualche difficoltà alla squadra di Chivu che però colpisce col 2-0 nel momento migliore dei padroni di casa grazie alla rete di Pio Esposito. Indicazioni decisamente positive sin qui.

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45' + 3 - Nyberg decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 2-0 sul Feyenoord.

45' - Nyberg sbaglia a non applicare il vantaggio per il Feyenoord, poi si scusa. Due minuti di recupero.

45' - Scaglia la botta Zielinski da fuori, Ernst respinge.

44' - Read calcia dal limite dell'area raccogliendo un disimpegno corto di Zielinski, pallone alle stelle.

42' - Read manda per le terre Dimarco poi però calcia malissimo, la palla finisce a Valente che trova un corner.

41' - Contropiede buttato via nella propria metà campo dall'Inter, Feyenoord che riparte.

39' - Scintille tra Akanji e Zechiel, Nyberg ammonisce entrambi forse in maniera esagerata.

38' - Zielinski calcia mandando la palla a fil di palo. Il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco inesistente di Barella.

34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!

IL GOL DI ESPOSITO: Nel momento migliore del Feyenoord, l'Inter riesce a spaccare l'onda grazie a Spence che riesce a mettere in mezzo per Esposito che sovrasta il marcatore e di testa infila Ernst.

32' - Svetta Carlos Augusto per arrivare prima di Ferri sul cross di Zechiel.

31' - Bella chiusura di Martinez su Moussa che dopo aver saltato Dimarco con una finta si vede lo specchio della porta chiuso dallo spagnolo.

30' - Ammonizione per un membro della panchina del Feyenoord.

30' - Feyenoord che ora sta premendo i nerazzurri, fatica la squadra di Chivu. Poi però Dimarco esce bene e prende fallo.

29' - Confusione in area Inter, il Feyenoord prova a sfondare ma dopo vari batti e ribatti la palla finisce a Martinez sul tiro di Vanhoutte.

27' - Nyberg non sanziona un netto fallo ai danni di Zielinski.

26' - Moussa mette in mezzo, pallone raccolto da Javi Lopez che non se la sente di calciare subito poi prova il tiro che viene respinto.

24' - Akanji chiude su Ferri, primo corner per i padroni di casa.

22' - Ripartenza sprecata dal Feyenoord, brutta palla di Moussa che non premia l'inserimento di Valente.

20' - Rischia anche la difesa dell'Inter, Martinez esce quasi a metà campo non comprendendosi con Akanji, poi Zechiel prova lo spunto ma viene fermato dal portiere spagnolo.

19' - Feyenoord in bambola, Ernst sbaglia un disimpegno sul quale si avventa Thuram che innesca un'azione nerazzurra conclusa dal tiro del francese parato dal portiere.

16' - Carlos Augusto, nel tentativo di controllare un pallone, va a contrasto con Read sul quale commette fallo.

14' - Dimarco raccoglie un pallone da Spence, controlla e calcia: Ernst devia in corner.

13' - Vanhoutte calcia una punizione che diventa un regalo per Martinez che para facilmente.

12' - Zielinski atterra Zechiel che urla forse in maniera esagerata rispetto al contatto.

11' - Barella viene anticipato in extremis da Targhalline all'ingresso in area.

8' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKKKKK!!!

IL GOL DI BISSECK: Fa tutto il difensore tedesco, che pressa un avversario, gli ruba palla e si invola in avanti per poi calciare da fuori con la classe di un attaccante vero. Palla in buca d'angolo, Ernst battuto ed esultanza anche polemica.



6' - Dimarco riceve un pallone chiamandolo a Thuram e prova il tiro, trovando il primo corner del match.

3' - Subito un'ammonizione per Calhanoglu, che ha atterrato Valente.

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21.01 - Primo pallone del match per l'Inter, che deve ripetere due volte l'operazione: PARTITI!

21.00 - Minuto di raccoglimento per Jesus de Miguel, lo sfortunato giocatore del Tenerife morto a seguito di uno scontro di gioco col portiere dell'Andorra.

21.00 - Valente e Barella davanti a Nyberg per il sorteggio

20.57 - Feyenoord e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Clima caldo e musica a tutto volume al De Kuip, mentre le squadre raggiungono il tunnel di ingresso.

20.47 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. A breve sarà calcio d'inizio.

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IL TABELLINO

FEYENOORD-INTER 0-2

MARCATORI: 8' Bisseck, 34' Esposito

FEYENOORD: 1 Ernst; 26 Read, 24 Kraaijeveld, 35 Marmol, 16 Javi Lopez; 8 Zechiel, 34 Vanhoutte, 28 Targhalline; 23 Hadj Moussa, 19 Ferri, 10 Valente.

In panchina: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 4 Watanabe, 11 Gonçalo Borges, 14 Steijn, 17 Nelson, 20 Deijl, 22 Van Den Elshout, 27 Diarra, 49 Van Persie, 57 Schaken, 65 Slory.

Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 14 Bonny, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Nyberg (SWE). Assistenti: Beigi - Soderkvist. Quarto ufficiale: Ladebäck. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Attwell.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)

Possesso palla: 58%-42%

Tiri tin porta: 1-4

Tiri totali: 7-9

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 2'.