FEYENOORD-INTER 0-2 (8' Bisseck, 34' Esposito)
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - Mai più approcci morbidi, era stata la promessa dell'Inter alla vigilia. Questa sera, la promessa è stata decisamente mantenuta: ottimo avvio dei nerazzurri che capitalizzano con la rete da attaccante puro di Yann Bisseck, frutto di una sua iniziativa, che manda un po' in bambola il Feyenoord bravo però a riorganizzarsi e a prendere progressivamente campo creando qualche difficoltà alla squadra di Chivu che però colpisce col 2-0 nel momento migliore dei padroni di casa grazie alla rete di Pio Esposito. Indicazioni decisamente positive sin qui.
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45' + 3 - Nyberg decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 2-0 sul Feyenoord.
45' - Nyberg sbaglia a non applicare il vantaggio per il Feyenoord, poi si scusa. Due minuti di recupero.
45' - Scaglia la botta Zielinski da fuori, Ernst respinge.
44' - Read calcia dal limite dell'area raccogliendo un disimpegno corto di Zielinski, pallone alle stelle.
42' - Read manda per le terre Dimarco poi però calcia malissimo, la palla finisce a Valente che trova un corner.
41' - Contropiede buttato via nella propria metà campo dall'Inter, Feyenoord che riparte.
39' - Scintille tra Akanji e Zechiel, Nyberg ammonisce entrambi forse in maniera esagerata.
38' - Zielinski calcia mandando la palla a fil di palo. Il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco inesistente di Barella.
34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
IL GOL DI ESPOSITO: Nel momento migliore del Feyenoord, l'Inter riesce a spaccare l'onda grazie a Spence che riesce a mettere in mezzo per Esposito che sovrasta il marcatore e di testa infila Ernst.
32' - Svetta Carlos Augusto per arrivare prima di Ferri sul cross di Zechiel.
31' - Bella chiusura di Martinez su Moussa che dopo aver saltato Dimarco con una finta si vede lo specchio della porta chiuso dallo spagnolo.
30' - Ammonizione per un membro della panchina del Feyenoord.
30' - Feyenoord che ora sta premendo i nerazzurri, fatica la squadra di Chivu. Poi però Dimarco esce bene e prende fallo.
29' - Confusione in area Inter, il Feyenoord prova a sfondare ma dopo vari batti e ribatti la palla finisce a Martinez sul tiro di Vanhoutte.
27' - Nyberg non sanziona un netto fallo ai danni di Zielinski.
26' - Moussa mette in mezzo, pallone raccolto da Javi Lopez che non se la sente di calciare subito poi prova il tiro che viene respinto.
24' - Akanji chiude su Ferri, primo corner per i padroni di casa.
22' - Ripartenza sprecata dal Feyenoord, brutta palla di Moussa che non premia l'inserimento di Valente.
20' - Rischia anche la difesa dell'Inter, Martinez esce quasi a metà campo non comprendendosi con Akanji, poi Zechiel prova lo spunto ma viene fermato dal portiere spagnolo.
19' - Feyenoord in bambola, Ernst sbaglia un disimpegno sul quale si avventa Thuram che innesca un'azione nerazzurra conclusa dal tiro del francese parato dal portiere.
16' - Carlos Augusto, nel tentativo di controllare un pallone, va a contrasto con Read sul quale commette fallo.
14' - Dimarco raccoglie un pallone da Spence, controlla e calcia: Ernst devia in corner.
13' - Vanhoutte calcia una punizione che diventa un regalo per Martinez che para facilmente.
12' - Zielinski atterra Zechiel che urla forse in maniera esagerata rispetto al contatto.
11' - Barella viene anticipato in extremis da Targhalline all'ingresso in area.
8' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKKKKK!!!
IL GOL DI BISSECK: Fa tutto il difensore tedesco, che pressa un avversario, gli ruba palla e si invola in avanti per poi calciare da fuori con la classe di un attaccante vero. Palla in buca d'angolo, Ernst battuto ed esultanza anche polemica.
6' - Dimarco riceve un pallone chiamandolo a Thuram e prova il tiro, trovando il primo corner del match.
3' - Subito un'ammonizione per Calhanoglu, che ha atterrato Valente.
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21.01 - Primo pallone del match per l'Inter, che deve ripetere due volte l'operazione: PARTITI!
21.00 - Minuto di raccoglimento per Jesus de Miguel, lo sfortunato giocatore del Tenerife morto a seguito di uno scontro di gioco col portiere dell'Andorra.
21.00 - Valente e Barella davanti a Nyberg per il sorteggio
20.57 - Feyenoord e Inter entrano in campo per il prepartita.
20.55 - Clima caldo e musica a tutto volume al De Kuip, mentre le squadre raggiungono il tunnel di ingresso.
20.47 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. A breve sarà calcio d'inizio.
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IL TABELLINO
FEYENOORD-INTER 0-2
MARCATORI: 8' Bisseck, 34' Esposito
FEYENOORD: 1 Ernst; 26 Read, 24 Kraaijeveld, 35 Marmol, 16 Javi Lopez; 8 Zechiel, 34 Vanhoutte, 28 Targhalline; 23 Hadj Moussa, 19 Ferri, 10 Valente.
In panchina: 33 Kastenmeier, 39 Bossin, 4 Watanabe, 11 Gonçalo Borges, 14 Steijn, 17 Nelson, 20 Deijl, 22 Van Den Elshout, 27 Diarra, 49 Van Persie, 57 Schaken, 65 Slory.
Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst
INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 14 Bonny, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Nyberg (SWE). Assistenti: Beigi - Soderkvist. Quarto ufficiale: Ladebäck. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Attwell.
Note
Ammoniti: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (F)
Possesso palla: 58%-42%
Tiri tin porta: 1-4
Tiri totali: 7-9
Corner: 3-3
Recupero: 1°T 2'.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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