Vito Di Bari ha ripreso subito gli allenamenti per affrontare le difficoltà della Salernitana, alle prese con una condizione fisica insufficiente e problemi che derivano anche dalle scelte estive sul mercato. La squadra, sottolinea TV Oggi, fatica a mantenere ritmi elevati per tutta la partita e concede troppo facilmente agli avversari. Il tecnico sta aumentando l’intensità del lavoro e non intende rinunciare al pressing alto: per conquistare un posto da titolare serviranno corsa e disponibilità al sacrificio.
Restano evidenti le lacune a centrocampo, un reparto costruito con scelte rivelatesi insufficienti. In attesa del rientro di Kees de Boer, Di Bari valuta anche possibili soluzioni tattiche alternative, come il 4-3-3. Per il momento il lavoro si concentra sui principi di gioco, ma l’obiettivo è già chiaro: sabato contro l’Inter Under 23 al Breda servirà una vittoria per dare una svolta immediata alla classifica.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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