Cambio importante nell'informazione sportiva nazionale: è ufficiale l'accordo tra Top Calcio 24, rete all-news calcistica che fa parte del gruppo televisivo Mediapason guidato da Fabio Ravezzani, e 7Gold. In pratica la redazione di Top Calcio 24 fornirà contenuti alla nuova rete Top Calcio 24-7 Gold. Nella squadra di opinionisti ci sarà anche il nostro editorialista Filippo Tramontana, che sarà la voce ufficiale delle telecronache dell'Inter, a partire da Inter-Verona.

Il nuovo canale sarà visibile sulle stesse frequenze di 7 Gold in tutta Italia, tranne in Lombardia e Piemonte dove 7 Gold sarà invece trasportata dal canale Top Calcio 24 (all’lcn 12 in Lombardia e al 75 in Piemonte), mentre gli attuali canali 7 Gold in Lombardia (lcn 13) e Piemonte (lcn 10) torneranno invece alla antica denominazione Telecity.