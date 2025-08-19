L’Inter cerca un centrocampista, ma non con le caratteristiche di Adrien Rabiot. Questa la versione di Sky Sport dopo che il francese, come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), è stato proposto a diversi club, compreso quello nerazzurro.

Secondo l'emittente satellitare la dirigenza interista valuta le opportunità di mercato, ma da Viale della Liberazione non sono arrivati segnali di apertura su questo fronte.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 20:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
