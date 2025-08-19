Parlando ai microfoni di Sport, Marcus Rashford, nuovo acquisto del Barcellona, ha affermato di essere rimasto particolarmente colpito dalle qualità di Lamine Yamal una volta vissute dal vivo: "È un talento straordinario, un giocatore di alto livello. La cosa più sorprendente è la sua maturità per la sua età. Il suo modo di pensare e di giocare. È ben oltre la sua età. È emozionante giocare con lui, e anche con gli altri. Mi sto adattando al cambiamento di ambiente, ritmo e calcio, e il posto migliore per farlo è il campo. Farò degli errori, ma imparerò anche molto e migliorerò. La qualità dei giocatori aiuta molto e, come ho detto prima, per me il posto più facile per imparare è il campo.

Pensi che Lamine possa vincere il Pallone d'Oro? Pensi che se lo meriti ora?

"Sì, sicuramente. Se non lo vince quest'anno, lo vincerà in futuro. Dembélé, Raphina, se lo meritano tutti. È difficile sceglierne uno, ma sono tutti maturi e hanno fatto una stagione fantastica. Lamine è così giovane che è sicuro che lo vincerà".

Abbiamo visto Lamine in televisione e in partita, ma non lo conosciamo nello spogliatoio o come persona. Che tipo di persona è? È il giocatore più talentuoso con cui tu abbia mai giocato?

"Come persona, è un diciottenne, sempre divertente, ride e scherza. È stimolante essere in uno spogliatoio con così tanti giovani giocatori. Mi ricorda quando avevo la sua età... E sì, è il giocatore più talentuoso con cui abbia mai giocato per la sua età. Non ho mai giocato o visto nessuno con il suo impatto sul gioco. Forse Ronaldo il Fenomeno. Avere quell'influenza in campo a un'età così giovane e con così tanta costanza è incredibile. Ha una lunga carriera davanti a sé e spero che mantenga il suo livello e che migliori ancora".

Ronaldo era il tuo idolo?

"Sì, era uno dei miei giocatori preferiti da giovane, e mi piace ancora guardare alcune delle sue vecchie partite. Il ruolo dell'attaccante, ovviamente, è cambiato molto. Ma per me, è il mio numero nove preferito".

Forse questa squadra può vincere la Champions League...

"Sì, sicuramente. Non solo la Champions League, ma tutto. Hanno fatto una grande stagione l'anno scorso. Ora si tratta di dimenticarla, cercare di ripeterla e migliorare".

Flick ha detto che la chiave del successo in un grande club è avere fondamentali e un'identità che trascendano giocatori e allenatori, e questo è l'unico modo per vincere titoli come la Champions League. Lo vedi in questo Barça?

"Sì, hanno i principi; altrimenti non avrebbero vinto tre trofei la scorsa stagione. La mentalità e la motivazione sono alte; non vedo perché non potremmo vincere ogni trofeo per cui competiamo. Per me, la squadra è pronta a vincere. Voglio solo aiutare la squadra in ogni modo possibile. La stagione è lunga e il calcio è imprevedibile, ma la squadra e lo staff tecnico hanno la mentalità forte per affrontare qualsiasi sfida".