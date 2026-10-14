L'Inter ha perso quattro gare consecutive per la prima volta nella sua storia tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League. Lo scrive OptaPaolo, spiegando che per la prima volta nella storia della competizione, una squadra belga ha segnato 4 reti contro un'avversaria italiana. La tripletta di Tresoldi ha piegato la resistenza della squadra di Chivu, apparsa in confusione ogni volta che i belgi avanzavano con prepotenza verso la porta di Martinez.

Sezione: Stats / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 21:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione