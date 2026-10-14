L'Inter ha perso quattro gare consecutive per la prima volta nella sua storia tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League. Lo scrive OptaPaolo, spiegando che per la prima volta nella storia della competizione, una squadra belga ha segnato 4 reti contro un'avversaria italiana. La tripletta di Tresoldi ha piegato la resistenza della squadra di Chivu, apparsa in confusione ogni volta che i belgi avanzavano con prepotenza verso la porta di Martinez.