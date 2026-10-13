Messaggio telegrafico di Yann Bisseck ai microfoni di Inter TV dopo il ko subito stasera contro il Club Brugge: “Non è andata come speravamo. Complimenti a loro, noi dobbiamo migliorare. Non è possibile prendere quattro gol in Champions, ti ammazza. Dobbiamo assolutamente fare meglio”.

Sezione: Focus / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 23:58
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture