Il giudizio della Gazzetta dello Sport è piuttosto netto, dopo il ko dell'Inter contro il Club Brugge. Una squadra "dominante in Italia, disastrosa in Europa". Autarchica e per niente internazionale, a cui serviranno almeno cinque vittorie e un pari nelle prossime sei per arrivare direttamente agli ottavi di Champions League.

Guardando ai singoli, Sommer ha vinto la sfida contro il suo successore, Josep Martinez. "Ha lasciato San Siro da vincitore - si legge sulla rosea riguardo all'elvetico -. Si fa strada il cattivo pensiero che con lo svizzero nella porta dell'Inter il risultato sarebbe stato diverso, praticamente rovesciato. Josep Martinez ha regalato il secondo gol al Bruges con un'uscita incomprensibile. Tra i pali il portiere spagnolo ha il suo perché, ma ha lo svarione facile e questo non va bene".

In generale, nella prova dei padroni di casa si sono visti "errori, confusione, instabilità. In Europa, l'Inter di Chivu non funziona e c'è da chiedersi perché. In fondo, diversi giocatori di questa squadra si guadagnarono la finale, nel 2023 e nel 2025, con Simone Inzaghi in panchina. Non può essere che abbiano disimparato, ci deve essere qualcosa d'altro".