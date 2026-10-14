L'Europa League può rappresentare un rifugio sicuro per il movimento calcio italiano, il cui bilancio in Champions finora è stato magrissimo? A precisa domanda, Luciano Spalletti ha risposto così, in conferenza stampa, non facendo drammi rispetto ai ko di Inter e Napoli, ieri battuti rispettivamente da Brugge e Villarreal: "Quello che è successo ieri sera è una cosa che può accadere - la premessa del tecnico della Juve -. Ho sentito anche le interviste, sono venute fuori le analisi sulla gestione del ritmo della gara anche a livello mentale. Ormai le squadre sono tutte organizzate, sanno giocare a calcio. Però si sono giocate solo due giornate della Champions... A me sembra un po' esagerato quello che si scrive in base al risultato di una singola partita. Così si fanno subito calcoli che si dovrebbero fare a fine competizione, mettendo quel timore di non poter andare avanti. Io sono convinto che squadre come Inter e Napoli troveranno delle contromisure per andare a qualificarsi. E' chiaro che le stesse difficoltà che hanno trovato loro sono le stesse che possiamo trovare noi domani. Dovremo essere molto attenti e svegli"