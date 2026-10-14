Può sorridere l'Inter U23 all'indomani della vittoria di Giugliano. I nerazzurri, una partita in meno rispetto alle altre, tolta la Scafatese, hanno raccolto 13 punti in 8 partite disputate e sono nel cuore della zona playoff. Un settimo posto che può far ben sperare i ragazzi di Vecchi, che ora hanno una ghiotta occasione di continuare a fare bene e consolidarsi ai piani alti della classifica: tre partite casalinghe in casa.

Si partirà sabato 17 alle 14.30, con Inter U23-Monopoli. Sette giorni più tardi, alla stessa ora, sarà il Sorrento a far visita all'Under 23, seguita martedì 27 dalla Scafatese, nel recupero dell'ottava giornata di Serie C. Ragionando solo sulla partita che a Prestia e compagni manca rispetto agli altri, vincere vorrebbe dire andare al quarto posto, a pari punti con il Catania. Un risultato di tutto rispetto visto che il girone del Sud Italia è da sempre considerato il più caldo e complicato.

La classifica vede il Potenza primo in solitaria a 22, seguito dal Bari a 19 e dal Cosenza a 18. Catania e Casarano sono rispettivamente quinti e sesta a 16 e 15, prima del Cerignola a 14. Poi, a 13, Inter, Scafatese e Salernitana, via via tutte le altre. Ottimi anche i 5 punti di cuscinetto che separano i nerazzurri dalla zona playout. Fondamentale però non abbassare la guardia per raggiungere obiettivi ancora più importanti nel corso della stagione.