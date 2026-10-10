Marcus Thuram ha messo la pratica interista in archivio nella serata di San Siro dove l'Inter ha calato il tris contro il Parma. Come evidenzia OptaPaolo, il francese è il quinto calciatore dell'Inter a segnare per più di 5 presenze casalinghe di fila in A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo calciatori del calibro di Vieri (11), Lukaku (7), Ronaldo (6) e Ibrahimovic (6).