Venti giorni di stop per Riccardo Orsolini, che si è fermato nella gara di Lecce (in cui aveva appena segnato) per una lesione al bicipite femorale destro che lo terrà fuori almeno tre settimane. Niente Inter, quindi, per l'esterno azzurro.

In compenso, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è un altro possibile rientro nello stesso settore. Palladino, infatti, "a Lecce non aveva Mbangula e Orsolini è andato ko; contro l'Inter di ali ne avrà tre, sempre che Mbangula recuperi pienamente. L'idea di operare a gennaio in quel ruolo è un discorso apertissimo".