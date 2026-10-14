L’Inter parte con l’idea di comandare la partita attraverso il possesso palla e la costruzione dal basso, cercando di allargare il gioco con Dimarco e sfruttare la qualità di Barella, Çalhanoğlu e Zielinski in mezzo al campo. Bisseck accompagna spesso l’azione in avanti, mentre Bastoni e Akanji devono garantire copertura e dare continuità alla manovra anche sul centro sinistra. Il Club Brugge, però, non si fa schiacciare e risponde con un pressing aggressivo, cercando di sporcare le linee di passaggio nerazzurre. Vanaken si abbassa per aiutare la costruzione, mentre Vetlesen lavora per dare equilibrio e collegare centrocampo e attacco. La squadra belga dimostra personalità e fisicitá, sfrutta bene l’ampiezza con Carlos Forbs e Jan Virgili e cerca di attaccare gli spazi appena recupera palla con gamba e determinazione di tutti i suoi componenti.

Gestione delle transizioni

La differenza tattica emerge soprattutto nella gestione delle transizioni. L’Inter mantiene una buona presenza nella metà campo avversaria, ma quando perde la palla fatica a ricompattarsi e concede troppo spazio alle ripartenze del Brugge. La linea difensiva composta da Bisseck, Akanji e Bastoni mostra parecchi affanni nel proteggere la profondità e nel seguire i movimenti di Nicolò Tresoldi. Dall’altra parte, il Brugge si muove con maggiore compattezza, sfrutta la velocità di Forbs e Virgili e trova in Tresoldi un riferimento capace di attaccare gli spazi e mettere continuamente sotto pressione i centrali. Mechele e Spileers, invece, cercano di reggere l’urto quando l’Inter alza il ritmo, con Seys e Sabbe pronti a lavorare sulle corsie esterne.

Mancanza di equilibrio

Nella ripresa l’Inter prova a reagire aumentando la pressione e coinvolgendo maggiormente Lautaro Martínez, che si muove tra le linee e cerca di legare il gioco con i compagni come sa fare bene, mentre Dimarco continua a dare ampiezza e a cercare soluzioni sulla sinistra. Gli ingressi di Pio Esposito, Sucic e poi Stanković portano nuove energie, ma la squadra di Chivu perde lucidità proprio quando avrebbe bisogno di gestire meglio distanze e coperture. Il Brugge di Ivan Leko resta invece pericoloso grazie alla rapidità con cui passa dalla fase difensiva a quella offensiva, con Romeo Vermant che offre un’ulteriore soluzione in avanti. Anche Bonny prova a dare una scossa nel finale, ma il problema nerazzurro non riguarda la fase realizzativa: manca soprattutto l’equilibrio tra la voglia di attaccare e la necessità di proteggersi. Il 4-3 finale premia quindi un Brugge più concreto nelle transizioni e mette in evidenza le difficoltà dell’Inter nella gestione degli spazi e delle seconde palle. E i nerazzurri raccolgono 0 punti in 2 partite di Champions. L’accesso diretto agli ottavi di finale è sempre più lontano.