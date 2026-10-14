Giuseppe Zinetti, ex portiere del Bologna negli anni '80, ha parlato al Resto Del Carlino del dualismo tra i due estremi difensori rossoblu Lukasz Skorupski e Massimo Pessina in vista della partita di sabato contro l'Inter: "La scelta la farà la quotidianità del lavoro sul campo. Hanno commesso entrambi degli errori, ma le qualità tecniche per me non sono in discussione. Con l’Inter farei giocare chi è più sereno e ha la testa più libera".

Parlando del Bologna in generale, invece, Zinetti aggiunge: “La partenza è stata in salita e i tre punti di Lecce sono stati importanti. Ma quando cambi l’allenatore non puoi pensare che chi arriva abbia la bacchetta magica: serve un po’ di tempo. Vediamo se la vittoria di Lecce ha ridato fiducia al gruppo. Nell’anno di Gigi Radice noi l’Inter la battemmo in casa e prima eravamo andati a vincere sul campo della Juventus. Ricordi indelebili”.