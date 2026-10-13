Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport di oggi per parlare delle squadre italiane che nelle prossime ore saranno impegnate in Champions League. A partire dai nerazzurri. "Se fa l'Inter... non ci saranno problemi. La differenza è tanta, anche se i belgi hanno manciate di giovani forti, lavorano bene da anni e ogni stagione ne sfornano un paio, ma i nerazzurri sono un'altra storia. I big arrivano anche riposati. Un fattore. Concordo con Chivu quando dice che le seconde linee non esistono. Come fai a considerare una riserva Sucic, ad esempio? La società ha lavorato alla grande, possono vincere tutto. Anche la Champions? L'Inter è tra le favorite".

Zola mette davanti ai nerazzurri solo Psg, Barcellona e City. "Poi se la gioca con chiunque - afferma - Gli insostituibili? Lautaro e il blocco italiano: Barella, Bastoni, Dimarco ed Esposito. A chi somiglia di più? Direi Luca Toni. Ha le stesse movenze ed è difficile da spostare. Credo che questo ragazzo sarà il futuro della Nazionale. In coppia con Tresoldi? Nicolò è un attaccante interessante. In quel ruolo abbiamo il dovere di vedere tutti, specie se sono bravi come lui: sono curioso di vederlo in una sfida di alto livello come quella di San Siro. Ha qualità, calcia le punizioni, sa fare gol e ha personalità. Ora la scelta della nazionale da rappresentare è solo sua".