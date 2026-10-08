Che sia fase offensiva o difensiva, è fondamentale vincere i duelli in campo per impensierire l'avversario nei momenti in cui è impreparato. L'Inter ha tutte le carte in regola per migliorare il dato dei duelli vinti, considerando che, come evidenzia il sito del Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno totalizzato il 59% dei duelli vinti nel corso di queste 5 giornate di campionato. 225 duelli vinti, 151 persi. Quasi perfetto il dato sui passaggi riusciti, con una trasmissione di 89% di passaggi concretizzati positivamente.