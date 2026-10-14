Una lezione dura. Durissima. L'Inter, che pensava di fare un sol boccone del Club Brugge e rimettersi in carreggiata dopo il ko di Madrid, ingoia un boccone amaro, perdendo qualche certezza che, in realtà, in Champions non ha da un po'.

Tutto male? Forse no, soprattutto se Chivu e i suoi impareranno questa lezione belga.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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