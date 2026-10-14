Discutere David De Gea non s'ha da fare. Ne è convinto l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini che ai microfoni di Lady Radio difende il portiere spagnolo anche se ritiene logiche le valutazioni per il futuro. E nel farlo, fa un parallelo: "De Gea ha 36 anni, è normale che la dirigenza stia affrontando la questione portiere e pensando a profili come Santiago Beltran del River Plate, giusto fare delle riflessioni, però non è qualcosa di cui bisogna parlare oggi. C'è grande confusione in questo momento, ci rendiamo conto che l'Inter gioca con Josep Martinez in porta? È uno che mostra evidenti carenze nei tempi delle uscite, non ci siamo. Ribadisco per l'ennesima volta che la resa di De Gea non è in discussione: rappresenta l'ultimo dei problemi per questa squadra".