Brutti, bruttissimi giudizi anche sul Corriere dello Sport dopo la prestazione in Champions League contro il Club Brugge. Il primo "votaccio" lo prende Chivu, 4,5: "Due sconfitte di fila in Champions, sette nelle ultime otto: non può essere un caso. Bisogna intervenire prima che la squadra perda le sue certezze". Il secondo è di Josep Martinez ed è ancora più basso, 4: "Perde miseramente il duello a distanza con il suo predecessore. La musica della Champions proprio non gli porta fortuna". 

Male anche il resto della difesa. Bisseck prende un 5, "soffre le folate offensive avversarie ben più del previsto". Irriconoscibile Akanji, 4,5, "il primo a sbandare clamorosamente. Non si salva nemmeno Bastoni, voto 5, "Forbs gli va via in continuazione e senza dargli tregua provocandogli un serio mal di testa". 

A centrocampo sufficienza per Diouf, a cui la squadra si affida anche troppo, poi cominciano i dolori. Per Barella un 5, "l’avvio promettente di gara finisce cancellato nel mare in tempesta". Al suo posto fa bene Bonny, 6,5, trova anche un gol quando è ormai troppo tardi. Altro 5 a Calhanoglu, commette il fallo da rigore su Forbs, poi prende una traversa. Non svolta nemmeno il subentrato Sucic che trascura qualsiasi intervento in copertura nel disperato tentativo di riacciuffare la partita. Male Zielinski, 4,5, sbaglia un gol clamoroso e si fa anticipare sul contropiede che porta al penalty. Senza voto Stankovic, da 6 Dimarco, che almeno illumina con il tacco per il primo gol di Lautaro, anche se poi si divora il possibile vantaggio. Spence fa invece in tempo a rimediare un 5. 

In attacco 5,5 a Thuram che "svaria su tutto il fronte d’attacco senza trovare sbocchi", 5,5 a Esposito che si infrange contro il muro avversario, mentre Lautaro prende solo un 6: "Ritrova il gol in Champions dopo undici mesi, ma sciupa la palla del possibile 2-1: grazia Sommer da due passi nella ripresa e da lì esce definitivamente dalla gara". In realtà successivamente trova anche un altro gol... Nel Club Brugge 8 al tecnico Leko, 7 a Sommer, 8 a Forbs e 9 a Tresoldi.

Sezione: Focus / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 08:28
Autore: Antonio Di Chiara
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