Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul modo di gioco della Dea e facendo anche una domanda ai giornalisti: "Secondo voi l'Inter quante volte tende a giocare nella propria metà-campo?", ha chiesto Carnesecchi, che ha provato a rispondersi: "Dipende dalla partita. Per diventare una squadra competitiva che vuole portare a casa dei trofei, è una caratteristica importante. Poi quando toglieremo le catene e saremo più propensi anche in avanti dal punto di vista tecnico tattico, ci toglieremo grandi soddisfazioni. La gestione della partita ci è mancata, e questo nuovo metodo ci aiuterà: un concetto che ci porterà risultati e non vediamo l'ora di dimostrarlo anche ai nostri tifosi. Ne sono convinto". Le parole riprese da TMW.