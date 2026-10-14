Prosegue a Casteldebole la preparazione del Bologna verso la gara di sabato contro l'Inter: oggi la squadra rossoblu ha lavorato divisa in due gruppi, svolgendo attivazione e seduta tecnico-tattica, con partitelle a campo ridotto. Arthur Theate è rientrato in gruppo, certamente una buona notizia per il tecnico Raffaele Palladino dopo lo stop di Riccardo Orsolini (che si è sottoposto alle rituali terapie) e dopo aver ritrovato anche Jens Odgaard. Per quel che riguarda la formazione che sfiderà gli uomini di Cristian Chivu, il posto di Orsolini dovrebbe essere preso da Federico Bernardeschi.