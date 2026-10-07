L'Inter vuole continuare il suo cammino in testa al campionato di Serie A, magari provando a staccare la Roma, che ora è co-capolista con i nerazzurri. Sabato Chivu sfida il suo passato: a San Siro arriva il Parma e il Biscione ha una serie positiva di risultati contro i ducali. Negli ultimi dieci confronti, calcolando anche la Coppa Italia, sono arrivati sette successi e tre pareggi. L'ultimo ko dell'Inter contro il Parma risale al settembre 2018 (0-1).