"La champions per noi è una vera e propria illusione. Non continuiamo con le solite frasi del tipo...la champions è un sogno.... Perché per noi è davvero un qualcosa che sa di extra terrestre.... La partite di questa sera non ha fatto altro che confermare ciò. Noi non ci siamo la nostra difesa è un colabrodo a partire dal portiere. Econ queste condizioni sarà difficilissimo raggiungere le prime 8. Ma forse non era meglio prendere Romero?? Perché urge un centrale difensivo,veloce, come il pane Poi sta sera tutti erano fuor,i ma la difesa sembrava era qualcosa di inguardabile..Bissek il portiere e Akanji tra i peggiori in campo. Il calciomercato deve portare elementi utili e non seconde scelte o giocatori finiti quindi inutili al progetto . Amala!!!!".
Stefano
"Si possono fare mille discorsi, ma resta la realtà storica. Tre, dico tre!, uomini sempre stati pilastri della difesa per anni Darmian Acerbi De Vrji ceduti( l’olandese per non avergli voluto regalare un ankondi contratto urla al cielo!), e uno, come si sapeva spesso in infermeria, comprati. Uguale: ne mancano due! Eccollà! Si può dire di tutto su tattica e moduli, ma secondo me con Francesco o l’olandese al centro della difesa ieri sera andava diversamente. Grazie Oaktree!".
Dino
"Egregi redattori buongiorno anche se per un interista non lo è. Purtroppo i miei precedenti vaticini di cui vi avevo fatto partecipi, si stanno confermando. In UCL sarà dura. Purtroppo uno dei pochi 3-5-2 in grado di raggiungere le finali e’ stato quello fatto interpretare da Inzaghi. Chivu ha deciso di portate la linea difensiva 10 mt oltre , sndsndo con un pressing alto e questo ha comportato a prendere imbucate dagli avversari che, saltato con un filtrante tra le linee il centrocampo e tenendo due esterni d’attacco molto larghi, trovavano i nostri centrali troppo distanziati, concedendo palle gol. Infatti la media di gol subiti è costantemente in crescita. Se poi ci mettiamo lo scarso rapporto tra Xg e gol fatti, il patratac in UCL è quasi certo. Marotta ha un bel dire di puntare forte a questa competizione. E la campagna acquisti è sempre deficitaria. Manca sempre un centrale atletico, veloce nei recuperi, un mediano fisicato, l’attaccante (trequartista/mezza punta) che salta l’uomo. Ed ora si pone il problema pure del portiere. Fossi il dirigente area sportiva Inter, a fine stagione, passerei al 4:3:3 e sue varianti. Certo, alcuni calciatori non sarebbero adatti a questo modulo ma il 3-5-2 non paga. La filosofia di Chivu è pressare alti ed attaccare in tanti ma penso si sia dovuto adattare alla rosa che aveva. In cuor suo, rimembrando il Triplete, sa che il classico 4-4-2 da più certezze. D’altronde se pochi club in UCL giocano con l 3-5-2 un motivo ci sarà. Cosa ne pensate di questi pensieri?". Fredrik
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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