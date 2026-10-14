Se Riccardo Orsolini è costretto a fermarsi per le prossime due partite a causa di una lesione al flessore della coscia destra, in vista della gara di sabato contro l'Inter al Dall'Ara arrivano comunque notizie positive per Raffaele Palladino. Come sottolinea Il Resto del Carlino, a Casteldebole la squadra rossoblu continua a lavorare per farsi trovare pronta contro i nerazzurri e da ieri è tornato in gruppo Jens Odgaard, a disposizione contro la squadra in cui ha giocato a livello giovanile. Disponibile anche Samuel Mbangula, che già aveva superato il suo problema fisico.

Per quanto concerne Arthur Theate, il difensore della nazionale belga potrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani, se avrà superato la contusione rimediata alla vigilia di Lecce-Bologna che gli ha imposto il forfait contro i salentini.