Grande esaltazione, ovviamente, in casa Brugge dopo lo storico successo di San Siro contro l'Inter. Anche il difensore Kyriani Sabbe, parlando ai microfoni di Sporza dopo il match, ha espresso tutta la sua gioia: "È stata una partita divertente. Il fatto di aver vinto la rende ancora migliore", ha dichiarato Kyriani Sabbe a Sporza dopo la partita. "Abbiamo eseguito il nostro piano alla perfezione e poi si vince".

I giocatori si sono attardati a lungo sul campo per festeggiare e ricevere l'ovazione degli oltre 3mila tifosi arrivati a Milano. Poi, raggianti, sono entrati nel tunnel degli spogliatoi: "Abbiamo fatto una piccola festa nello spogliatoio. Anche se sono arrivato un po' in ritardo perché stavo cercando la mia ragazza allo stadio", ha ammesso Sabbe.