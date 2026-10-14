Luci azzurre a San Siro, che a distanza di due anni tornerà ad ospitare una delle sfide più affascinanti del calcio europeo e mondiale. Sono in vendita i biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro casalingo per la Nazionale nel girone di UEFA Nations League in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I tagliandi possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

I PREZZI DEI BIGLIETTI

TRIBUNA D’ONORE ARANCIO CON OSPITALITÀ - 195 EURO

SKY LOUNGE ROSSA - 180 EURO

SKY LOUNGE ARANCIO - 160 EURO

PALCHI CORPORATE ROSSA - 180 EURO

TRIBUNA D’ONORE ROSSA - 110 EURO

POLTRONCINA ROSSA - 100 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO - 80 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65 – 70 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 40 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE - 60 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO OVER 65 - 50 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. ADULTO - 35 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. UNDER 18 - 25 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO UNDER 12 - 14 EURO

TRIBUNA D’ONORE ARANCIO - 80 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO - 70 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65 - 60 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 35 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE - 50 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO OVER 65 - 40 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. ADULTO - 30 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE PROMO FAM. UNDER 18 - 20 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO - 40 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 18 - 20 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO - 40 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO RIDOTTO OVER 65 - 30 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO



TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO - 30 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RID. STUD. UNIVERSITARI - 14 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 - 10 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE - 20 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO UNDER 12 - 5 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO - 20 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO UNDER 12 - 5 EURO