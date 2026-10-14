La vittoria per 3-4 in trasferta contro l'Inter è un risultato che lascerà il segno a lungo al Club Brugge. I bluneri hanno lanciato un segnale particolarmente forte in Champions League, battendo in casa loro i campioni d'Italia. Freddie Potts ha reagito con una calma sorprendente nella zona mista dopo la partita. Tuttavia, l'ampio sorriso sul suo volto tradiva quanto fosse stata speciale la sua performance. Secondo il giocatore del Club Brugge, la vittoria non è stata affatto casuale. Parlando a Het Nieuwsblad, Potts ha spiegato che il Club Brugge si è schierato sul campo con un piano di gioco ben preciso. A tal proposito, ha sottolineato con enfasi l'impegno dell'allenatore e la preparazione della squadra: "Avevamo un piano di gioco ben preciso. Tutto merito dell'allenatore", ha dichiarato Potts.

Secondo il giocatore, la vittoria dimostra che il Club Brugge non dovrebbe essere considerato un semplice spettatore ai massimi livelli europei: "Una delle più grandi sorprese nella storia del calcio belga? Sì, ma siamo venuti per vincere comunque. Questo è sempre stato il nostro obiettivo", ha spiegato al giornale.