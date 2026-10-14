Pareri molto positivi per Yanis Massolin dopo la gara disputata contro la Juventus nello scorso weekend, la prima col Cagliari, subito come titolare. "In un centrocampo affollato di maglie bianconere, Yanis si è disimpegnato al meglio delle sue possibilità, sbuffando e soffrendo come i colleghi di reparto, da Maldini a Romano, da Adopo a Winks. Alla fine, Massolin ha dato il suo contributo al prestigioso pareggio che il Cagliari è riuscito a imporre alla Juventus di un nervosissimo Spalletti", riporta oggi il Corriere dello Sport.
"Massolin - si legge ancora - ha fatto il suo esordio in Serie A in una partita di elevatissima difficoltà. Sarà adesso interessante vedere la controprova in una situazione tattica magari differente. Il Cagliari lo ha ingaggiato per la sua capacità di giocare da trequartista e da mezzala, ruolo che si è trovato a ricoprire contro la Juventus, quando Adopo si è fatto attrarre nella metà campo avversaria, dimostrando capacità di valutare la situazione e spirito di sacrificio".
Autore: Antonio Di Chiara
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