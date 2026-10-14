Ieri, i tifosi organizzati del Giugliano hanno disertato la gara contro l'Inter Under 23, lasciando esposto sulla balaustra del proprio settore uno striscione di contestazione per l'orario della partita col quale lanciavano un'accusa agli organizzatori del campionato: "State uccidendo il calcio". Quello striscione è costato oggi una multa di 100 euro al club campano, decretata dal Giudice Sportivo Cosimo Taiuti dopo i recuperi di ieri, in quanto, si legge nella nota, "quello striscione di 10 metri per 1,5 non era autorizzato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S".