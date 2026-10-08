Mirino sul successo, che assume ancora più rilevanza se diamo peso a una statistica interessante. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Opta, l’Inter potrebbe vincere tutte le sue prime quattro partite casalinghe stagionali in Serie A solo per la terza volta negli ultimi 35 anni, dopo il 2017/18 (con Luciano Spalletti allenatore) e il 2005/06 (con Roberto Mancini alla guida).

Sezione: Stats / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 21:31
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione