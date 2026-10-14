Il doppio, brutto ko di Inter e Napoli in Champions League invita ad una riflessione anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Che a margine della presentazione del Paladino d'Oro alla Camera dei Deputati ha offerto il suo punto di vista: "C'è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c'è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi. Mi auguro che i nostri club facciano un'analisi per capire le ragioni di questo, perché è evidente che per noi la nazionale è l'elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario".

Abodi rimarca il lavoro fatto in tal senso da Roberto Mancini: "Lo ringraziamo per quello che sta provando a ricostruire. Ma giornate come quelle di ieri sono critiche nel senso che devono far crescere, è impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club".