Dopo la bella vittoria di Giugliano nel recupero della settima giornata, l'Inter Under 23 torna tra le mura amiche del Breda di Sesto San Giovanni ospitando, sabato alle ore 14.30, i pugliesi del Monopoli. Partita che sarà diretta da Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, che avrà come assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale sarà il bresciano Mansour Faye, mentre il Football Video Support sarà affidato a Cosimo Schirinzi di Casarano.