Dopo la bella vittoria di Giugliano nel recupero della settima giornata, l'Inter Under 23 torna tra le mura amiche del Breda di Sesto San Giovanni ospitando, sabato alle ore 14.30, i pugliesi del Monopoli. Partita che sarà diretta da Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, che avrà come assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale sarà il bresciano Mansour Faye, mentre il Football Video Support sarà affidato a Cosimo Schirinzi di Casarano.

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 13:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.