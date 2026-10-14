L’Inter, archiviata la serata nera di ieri in Champions League, si prepara a tornare in campo in Serie A: all'orizzonte c'è infatti la gara di sabato 17 ottobre alle 18 al Dall'Ara contro il Bologna. Alla vigilia del match di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu terrà la rituale conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile. L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 14:30.

Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 15:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.