Finisce 1-1 tra Inter e Club Brugge, con gol di Carrara e Da Silva. Ecco i promossi e i rimandati della partita andata in scena nel pomeriggio a Interello.

UP

MACKIEWICZ - Ottima prova difensiva contro un gigante come Angulo. Sempre solido, partita davvero ben giocata da parte del polacco, al netto di qualche sbavatura in fase di costruzione. Evidente la sua crescita nel corso di questi mesi.

BREDA - Seconda ottima prestazione consecutiva dopo il 2-2 contro il Como. Con Mackiewicz, l'Inter può contare su due giocatori affidabili, bravi a disinnescare gli attacchi avversari e di buona personalità. Peccato per il gol finale che impedisce di mantenere l'imbattibilità.

LA TORRE - Tanto fosforo per un centrocampo che ne ha bisogno, vista la mancanza di alternative in regia. Dopo i 60 minuti di sabato oggi fa gli straordinari e gioca tutta la gara, confermando di essere una pedina fondamentale per questa squadra.

EL MAHBOUBI - I tanti, soliti, strappi devastanti a trascinare la squadra. Da una di queste brucianti accelerazioni arriva l'assist per Carrara, poi bravo in area di rigore in uno dei pochi spunti della sua partita. El Mahboubi resta senza dubbio quello che in gergo cestistico viene definito "go-to-guy", la prima opzione offensiva.

DOWN

KARTELO - Altro ingresso in campo sotto tono. Anche oggi, dopo Inter-Como, è macchinoso e impreciso. Fondamentale per lui alzare il livello, altrimenti con i rientri dei compagni di reparto giocherà sempre meno.

Sezione: Copertina / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 17:40
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.