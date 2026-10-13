Sagra della follia a San Siro. Dove l'unica certezza è che l'Inter è ancora ben lontana dal mostrare la mentalità giusta in Champions, anzi. La squadra pimpante di sabato pare essere svanita in maniera repentina, col risultato che il Brugge, non esattamente una squadra di primissima fascia, torna a casa con tre punti importantissimi per i belgi e sanguinosi per i nerazzurri, incappati in una serata piena di errori, contraddistinta da un gioco decisamente ben lontano dagli standard occorrenti per questa competizione. Nicolò Tresoldi regala tre gioie ai suoi tifosi, candidandosi anche per una maglia futura in Nazionale, mentre dall'altra parte Lautaro Martinez fa una doppietta ma ha sulla coscienza almeno altre tre palle gol. Yoan Bonny indora sul finale una pillola amarissima: adesso la corsa alle prime otto appare maledettamente complicata.

IL TABELLINO

INTER-CLUB BRUGGE 3-4

MARCATORI: 30', 63', 74' Tresoldi (B, rig.), 44', 81' Lautaro Martinez (I), 88' Vermant (B), 90' + 3 Bonny (I)



INTER: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella (78' 14 Bonny), 20 Calhanoglu (67' 8 Sucic), 7 Zielinski, 32 Dimarco (78' 99 Spence); 9 Thuram (67' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio.

Allenatore: Cristian Chivu

CLUB BRUGGE: 1 Sommer; 64 Sabbe, 58 Spileers (61' 3 Lee), 44 Mechele, 65 Seys; 9 Forbs, 10 Vetlesen (61' 8' Lemaréchal), 8 Potts, 20 Vanaken, 11 Virgili (82' 67 Diakhon); 7 Tresoldi (82' 17 Vermant)

In panchina: 29 Jackers, 81 Vanden Driessche, 16 Tsawa,, 32 Dams, 39 Robberechts, 41 Siquet, 62 Audoor, 77 Vasovic.

Allenatore: Ivan Leko

Arbitro: Saggi (NOR). Assistenti: Dale - Haukåsen. Quarto ufficiale: Kringstad. VAR: Del Cerro Grande (ESP). Assistente VAR: Soto Grado.

Note

Spettatori: 73.859

Ammoniti: Spileers (B), Calhanoglu (I), Akanji (I), Virgili (B), Lemaréchal (B)

Possesso palla: 54%-46%

Tiri in porta: 12-6

Tiri totali: 30-15

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 7'.

LIVE MATCH

90' + 8 - Fischia Saggi, rien ne va plus a San Siro! Una partita completamente folle a San Siro, che vede prevalere il Brugge con il punteggio di 4-3! Inter ancora al palo e quest'occasione persa rischia di fare male!



90' + 8 - Finisce tra le mani di Sommer l'ultimo pallone disperato.

90' + 6 - C'è tempo anche per un'ammonizione a Lemaréchal, che ferma Bonny

90' + 5 - Altro tentativo del Brugge, Martinez devia in corner.

90' + 4 - Il Brugge sfiora la quinta rete, conclusione alta da pochi passi.

90' + 3 - GOL GOL GOL DELL'INTER!! ANGE-YOAN BONNY!!! Grande percussione da sinistra dell'ivoriano che con un bel tiro angolato trafigge Sommer.



90' + 2 - Prova l'ennesimo affondo Forbs, Martinez respinge coi piedi.

90' + 1 - Concessi sette minuti di recupero.

88' - Fuori Zielinski, in campo Stankovic.

87' - VERMANT CHIUDE I CONTI COL 2-4! Altro regalo dell'Inter, palla morbida di Spence intercettata da Forbs che lancia il nuovo entrato davanti a Martinez. Pallonetto morbido e rete.



87' - Niente da fare, Sommer dice no anche all'ennesima conclusione centrale di Lautaro.

86' - Tiro di Diouf, Sommer c'è. Pronto Stankovic.

83' - Fuori il mattatore Tresoldi, in campo Vermant. Dentro anche Diakhon per Virgili.

81' - GOL GOL, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAROOOO MAAAAAAAAARTIIIIIIIIIINEEZZZ!!!

IL GOL DI LAUTARO: Sommer ottimo sul tiro di Esposito, ma sul tap in Lautaro arriva come un falco e insacca la rete che regala qualche speranza.

79' - Arrivano gli olè irrisori del settore ospiti, serata nera per l'Inter.

78' - Chivu si affida a Bonny e Spence, fuori Dimarco e Barella.

74' - TRESOLDI SI INVENTA L'HAT TRICK! Palla dalla sinistra che arriva a Forbs, il cui tiro è respinto coi piedi da Martinez sui piedi proprio di Tresoldi che da due passi si aggiudica il pallone del match.



74' - Esposito controlla bene un pallone, si gira e tira in modo troppo debole per Sommer.

73' - Lee travolge Esposito, ammonizione anche per lui.

72' - Stavolta Martinez è bravo a mettere la mano sul tiro di Potts, sulla palla vacante si avventa Forbs che calcia alto. Brugge che sta dilagando.

70' - Palo di Virgili che poi sul proseguire dell'azione cade a peso morto in area, Saggi lo ammonisce per simulazione.

67' - Arrivano i primi cambi di Chivu: Sucic ed Esposito rilevano Calhanoglu e Thuram.

66' - Bella giocata di Virgili che salta un uomo poi prova il tiro, mura Bisseck.

64' - GOL DEL BRUGGE! ANCORA TRESOLDI! Martinez la fa grossa inventandosi un'uscita avventata fuori area, ma Forbs la tocca quel tanto che basta per uccellarlo e lanciare Tresoldi che a porta vuota deve solo correggere.



61' - Dimarco arriva di gran carriera sul cross da destra ma spara in curva. Due cambi nel Brugge: Lemarechal per Vetleesen e Lee per Spileers.

59' - Spileers deve uscire a braccia accompagnato dai sanitari del Brugge. Pronto a entrare Lemarechal. Nel frattempo, non è nemmeno fallo quello su Dimarco...

58' - Ancora un calciatore del Brugge a terra, nel mentre c'è un dubbio su un fallo su Dimarco: era dentro o fuori area?.

56' - Lautaro ha sulla coscienza il gol del 2-1: un rimpallo favorevole su Zielinski manda il Toro praticamente in porta, Sommer esce senza troppa convinzione e finisce a terra dopo una finta, ma l'argentino calcia male e lo svizzero interviene col piede.

54' - Corner di Dimarco, Akanji di testa non impensierisce Sommer.

54' - Torna in campo Mechele, corner per l'Inter.

51' - Mechele è ancora a terra, il pubblico di San Siro fischia.

50' - Giocatore del Brugge a terra, interviene lo staff medico. Si tratta di Mechele

49' - Diouf strappa palla nella propria area e rilancia l'azione nerazzurra. La conclusione finale è di Thuram che manda fuori.

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22.04 - Proprio l'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - Torna anche l'Inter.

22.02 - Brugge che rientra in campo con degli esercizi di riscaldamento. Sommer saluta la Curva Nord.

22.00 - Quasi 74mila gli spettatori a San Siro.

HALFTIME REPORT - Non è questa forse la versione europea dell'Inter che Chivu si augura di avere plasmato. Primo tempo sonnacchioso della squadra nerazzurra, che si concede ben più di un brivido di una squadra sbarazzina e che fa della velocità il suo punto di forza. Come nell'occasione del rigore nato da uno sprint da centometrista di Forbs che costringe Calhanoglu al fallo da rigore che Tresoldi trasforma. Inter che reagisce in modo confuso, rischia ancora parecchio ma viene rianimata dalla zampata di Lautaro Martinez che a ridosso del 45esimo trova il pari con una bella stoccata in diagonale. Ma tante sono le cose da rivedere.

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45' + 2 - Saggi fischia la fine del primo tempo: Inter e Brugge a riposo sull'1-1.

45' + 1 - Due minuti di recupero, punizione per l'Inter

44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAITAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEZZZZZZZ!!!

IL GOL DI LAUTARO: Il Toro è bravissimo ad avventarsi su un pallone che sembrava troppo corto, salta la marcatura di Spileers e batte Sommer con un diagonale preciso. Il Brugge reclama per un fallo, ma Saggi dice no.

43' - Ci prova Bastoni, colpo di testa debole: Sommer para a terra.

42' - Lautaro non è nemmeno fortunato, ben servito in area viene ostacolato da due difensori e deve accontentarsi del corner.

40' - Buco di Bisseck, palla recuperata dal Brugge e servita a Forbs ostacolato da Bastoni: è calcio d'angolo.

39' - Akanji finisce sul taccuino dei cattivi dopo aver steso Tresoldi a metà campo.

37' - Anche il VAR conferma, strozzata la gioia di San Siro.

36' - Lautaro trova l'1-1, ma è futto fermo per fuorigioco.

36' - Fallo su Bisseck, l'Inter guadagna una punizione interessante.

34' - Altra ripartenza Brugge, Virgili punta Diouf poi calcia a lato.

33' - Calhanoglu spacca la traversa! Tiro potentissimo del turco dopo che Lautaro aveva perso la sfera in area, palla che colpisce il legno con Barella che manda alto sul tap-in.

30' - Va dal dischetto Tresoldi... GOL DEL BRUGGE! Palla sotto la traversa, Martinez spiazzato! Rigore perfetto!



29' - Calcio di rigore per il Brugge: ripartenza fulminea da corner di Forbs, atterrato da Calhanoglu. Saggi non ha dubbi. Ammonito anche il centrocampista nerazzurro.

28' - Vetleesen salva su Zielinski lanciato in area a tu per tu con Sommer, grande recupero applaudito da Sommer

27' - Cartellino giallo per Spileers, al secondo duro intervento su Lautaro.

26' - Traversa di Tresoldi! Inter poco reattiva sul calcio d'angolo, la palla ballonzola in area finché l'italo-tedesco non la calcia stampandola sul montante.

25' - Azione in velocità sulla destra del Brugge, Akanji spedisce la palla in corner.

23' - Bravissimo Diouf a uscire da una situazione ingarbugliata, l'azione prosegue fino al tiro di Lautaro che termina fuori.

21' - Un rimpallo fortuito su Dimarco per poco non regala al Brugge un'occasione d'oro, ci mette il corpo Bisseck per allontanare i guai.

18' - Dimarco controlla e calcia dalla distanza, pallone che si impenna e finisce sugli spalti.

17' - Diouf da sinistra punta Seys, poi appoggia per Lautaro che prova il tiro trovando l'opposizione di un difensore. Primo corner della gara.

16' - Applausi per Barella dopo un gran numero a eludere l'intervento di due difensori.15' - Bravo ZIelinski a recuperare un pallone, meno quando si tratta di provare l'appoggio per Dimarco.

11' - Brutto errore di Calhanoglu che sbaglia a calibrare un passaggio filtrante, palla regalata al Brugge.

11' - Lautaro si gira e tira a ridosso dell'area, conclusione centrale facile per Sommer.

7' - Si segnala in tribuna la presenza di Filip Stankovic, portiere del Venezia e fratello di Aleksandar. Con lui il figlio di Mihajlovic.

5' - Thuram vicino alla rete. L'azione è di Bisseck che parte dalla metà campo e appoggia per il francese bravo ad avere la meglio su Spileers per poi calciare sul fondo.

3' - Diouf parte sulla destra, salta Seys poi si invola a testa bassa in area fino quasi ad arrivare al contatto con Sommer che respinge la palla col corpo.

2' - Brutto intervento ai danni di Lautaro, che rimane a terra per qualche istante.

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21.00 - Il Brugge batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.59 - Lautaro e Vanaken davanti all'arbitro Saggi per il sorteggio.

20.57 - Inter e Brugge entrano sul terreno di gioco.

20.55 - Le squadre arrivano nel tunnel, abbracci tra Sommer e Lautaro.

20.45 - Le squadre rientrano negli spogliatoi. Tra poco sarà Inter-Club Brugge.

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