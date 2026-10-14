Il centrocampista argentino Maximo Perrone è a un passo dalla firma del rinnovo contrattuale con il Como fino al 2031. Lo riferisce Nicolò Schira, aggiungendo che il Manchester City detiene il 30% sulla futura cessione. In estate, il Como ha rifiutato alcune offerte da top club di Serie A quali Inter, Juventus e Napoli riuscendo a mantenere il giocatore alla corte di Cesc Fabregas.

🚨 Excl. - Maximo #Perrone is one step away to sign the contract extension with #Como until 2031. #ManchesterCity have 30% on the future sale; while Como have turned down some approaches by top SerieA’s Clubs (Inter, Juventus and Napoli) last summer to keep him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 13, 2026