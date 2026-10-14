Il centrocampista argentino Maximo Perrone è a un passo dalla firma del rinnovo contrattuale con il Como fino al 2031. Lo riferisce Nicolò Schira, aggiungendo che il Manchester City detiene il 30% sulla futura cessione. In estate, il Como ha rifiutato alcune offerte da top club di Serie A quali Inter, Juventus e Napoli riuscendo a mantenere il giocatore alla corte di Cesc Fabregas. 

Sezione: News / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 18:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.