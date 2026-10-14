Brutti giudizi nelle pagelle di Inter-Club Brugge pubblicati oggi su Tuttosport. Josep Martinez prende un 4,5, infilando un altro errore decisivo in coabitazione con Akanji. Voto 5 a Bisseck, quello che combina meno danni, ma in una serata in cui ne prendi quattro, bene non fa. Il peggiore nella retroguardia è proprio lo svizzero, che arriva al 4: "Continua il momento no: il pasticciaccio brutto in occasione del 2-1 è un’altra macchia sul suo inizio di stagione, cominciato in modo disastroso". Infine, in difesa, Bastoni è da 5, spesso fuori posizione sulle incursioni con Forbs.

A centrocampo sufficiente Diouf, che ci mette almeno buona volontà e corsa. Barella arriva al massimo a 5,5, si fatica a ricordare qualcosa di memorabile. Bene Bonny, 6,5, "un bel gol e qualche squillo". Non benissimo Calhanoglu (5), è lui a stendere Forbs in occasione del rigore. Sufficienza a Sucic, un bel tiro che porta al secondo gol. Nel saliscendi di voti, 4 a Zielinski, "un minuto da horror" che porta al rigore dell'1-0, mentre Dimarco chiude con un 5 ("Forbes lo costringe a una serata di passione"). Condivide il voto con Spence, che "perde una palla che il Brugge trasforma in gol".

In attacco 5,5 a Thuram: "Tanta eleganza, ma stringi stringi resta poco di utile". Stesso voto a Esposito, "una buona chance, va centrale". Solo un 6 a Lautaro: "Il voto è la media tra il voto bello per la doppietta comunque importante e quello pessimo per essersi mangiato la rete che avrebbe dato il vantaggio all’Inter e probabilmente cambiato il corso alla partita". Male anche Chivu: 4,5. Per i nerazzurri "non ci sono più prove d’appello".