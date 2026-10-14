Analisi e commenti dopo Inter-Club Bruges 3-4. Per la prima volta nella storia la squadra nerazzurra perde quattro partite di fila. Sono 7 le sconfitte nelle ultime 8 di Champions. Tempo a disposizione c'è, ma c'è tanto da cambiare.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 17:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.