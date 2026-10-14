Direttamente dal suo canale YouTube, Walter Zenga, storico portiere dell'Inter e della Nazionale, ha provato ad analizzare quanto avvenuto al Meazza tra i nerazzurri e il Club Brugge, individuando cosa non ha funzionato: "È appena finita Inter-Brugge e c'è una regola vecchissima che dice che chi vince festeggia e chi perde spiega e stasera l'Inter deve spiegare tante cose. Ho visto il secondo tempo e parto da un presupposto fondamentale, due situazioni. La prima, l'errore di Martinez che abbandona la porta e e concede un gol clamoroso perché quel momento della partita era un momento top dove bisognava anche gestire determinate situazioni. Ma voglio far presente un'altra cosa: sul 4-2, passaggio di Spence orizzontale che anche nel calcio dei pulcini, dei ragazzini, si dice di non fare, soprattutto a centrocampo. Palla intercettata, palla in profondità e io ho visto Akanji lentissimo, mollare la corsa e lasciare andare il giocatore del Brugge per tu con Martinez per segnare. Questo perché lo sottolineo? Perché comunque poi Bonny trova il terzo gol e in queste situazioni qua non bisogna mai mollare, non bisogna mai lasciare andare niente. Ecco perché ho sottolineato questo passaggio del gol del 4-2".
Così è pesante
"L'Inter ha anche costruito tanto, ma ha anche subito tanto perché Tresoldi ha segnato tre gol, poi i belgi hanno preso un palo, una traversa e hanno sbagliato altri gol. Forbs, l'attaccante della esterno del Brugge, è stato incontenibile e mi stupisco che a a determinati livelli non si capisca anche in campo e i giocatori stessi non riescano a prendere delle delle misure differenti. È vero che il Brugge ha fatto una grandissima partita, probabilmente la migliore del suo anno, però è anche vero che va tutto molto al di là dei demeriti dell'Inter. Prendere quattro gol in casa in una partita di Champions è veramente pesante. Ed è pesante perché vieni da dopo una sconfitta a Madrid per 2-1 con degli errori personali e soprattutto perché l'Inter sta subendo tanti gol, ne sta prendendo veramente tanti. È vero che fino ad ora aveva rimontato, è vero che sul 3-2 Lautaro ha avuto una clamorosa palla gol e l'ha sparata addosso a Sommer, poi è stato sfortunato perché l'azione era stata molto bella e sul capovolgimento di fronte arriva la rete del 4-2".
L'immagine di Chivu
"Non ho visto la solita Inter brillante, arrembante, con grandi idee, con padronanza del della situazione. Mi viene in mente anche l'immagine di Chivu quando l'Inter subisce il 4-2 che si sede in panchina con lo sguardo di chi dice 'Ma che cacchio è successo?'. Ecco, queste sono delle riflessioni che bisogna fare. Ripeto, il gol del 4-2 è un gol che l'Inter non deve mai prendere. Non deve prendere neanche quello del 2-1 con l'errore di Martinez perché è veramente brutto prenderlo così, anche se è stato sfortunato perché Forbes prende la palla prima col ginocchio, poi con la punta e gli passa in mezzo alle gambe, ma lo spagnolo era a trequarti campo. Cosa ci fa sulla trequarti campo in quella situazione il portiere? E soprattutto anche la mancanza di reazione di Akanji sul quarto gol, ma non per puntare il dito su Akanji o su Martinez o su altri, solo per generalizzare il discorso sulla partita. Mi è sembrata un'Inter spenta, un'Inter che un po' 'stanca', passatemi il termine, che ha pagato a caro prezzo le disattenzioni, ma soprattutto mi è sembrata un'Inter sotto ritmo, che non ha avuto quella cattiveria, quella fame, quella voglia di di vincere la partita e probabilmente tutto nasce anche dalla grande prestazione del Brugge perché c'è da sottolineare anche questo aspetto".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:32 Club Brugge, Vanaken: "La parata di Sommer su Lautaro è il punto di svolta"
- 12:22 Serie A, arbitri 7a giornata: per Bologna-Inter c'è Doveri, Gariglio al VAR
- 12:15 Sommer e la parata su Lautaro: "Lo conosco e lui conosce me"
- 12:00 videoL'INTER crolla dopo un'ORA con il CLUB BRUGGE: a CHIVU il compito di RADDRIZZARE la ROTTA
- 11:54 SI - Matias Mancuso vicino al rinnovo con l'Inter
- 11:40 Qui Bologna - Palladino recupera Odgaard, Theate verso il rientro
- 11:27 Zenga: "Non si può subire un gol come quello del 4-2"
- 11:14 GdS - Atta salta il Como. Vanoli spera di riaverlo contro l'Inter
- 11:01 Capello: "Inter, condizione fisica preoccupante. Il quarto gol..."
- 10:47 Di Canio: "Nell'Inter non ci sono fenomeni, ma solo giocatori molto forti"
- 10:34 Minuto 56, turning point di Inter-Brugge. Thuram e Dimarco già festeggiavano
- 10:20 CdS - Che Massolin contro la Juventus: la mossa a sorpresa funziona. E ora...
- 10:06 CdS - Beltran, si fa avanti la Fiorentina: primi contatti per il portiere del River
- 09:52 Qui Bologna - Niente Orsolini con l'Inter, ma Palladino potrebbe recuperare un altro esterno
- 09:38 GdS - Inter-Club Brugge sul podio dei peggiori ko europei. Ed è la prima volta che...
- 09:24 CdS - Lautaro, serata in chiaroscuro: doppietta ma anche un brutto errore
- 09:10 GdS - Dominante in Italia, disastrosa in Europa: che differenza con l'Inter di Inzaghi
- 08:56 Pagelle TS - Zielinski, un minuto da horror. Male anche Spence da subentrato
- 08:42 GdS - Pepo Martinez solleva domande: è davvero il momento di Provedel?
- 08:28 Pagelle CdS - Per Lautaro soltanto un 6. Si salva anche Diouf
- 08:14 Pagelle GdS - Akanji arranca svuotato. Bonny reclama spazio
- 08:00 Sommer, altro che turista. Tresoldi è la nuova patch milanista
- 00:05 Brugge, Leko in conferenza: "Vorrei altri Sommer. Vincere a San Siro il momento più bello in carriera"
- 00:00 I numeri restano lì. Bisogna capire il proprio status
- 23:58 Bisseck a ITV: "Non si possono prendere quattro gol in Champions, ti ammazza"
- 23:55 Chivu in conferenza: "Sindrome Champions? Non c'è una spiegazione, ma non significa che siamo più scarsi"
- 23:55 videoInter-Club Brugge 3-4, Tramontana: "Inter da oratorio! Un disastro, non si può perdere la testa così"
- 23:54 Chivu a Sky: "Dobbiamo imparare a capire i momenti della partita. Dopo l'1-2 siamo andati fuori giri"
- 23:50 Inter-Club Brugge, la moviola - Tanti gol e pochi episodi dubbi a San Siro
- 23:45 Diouf a ITV: "Ci è mancato equilibrio nelle due fasi, dobbiamo fare meglio"
- 23:40 Chivu a ITV: "Non è una gara da squadra ambiziosa, dobbiamo fare meglio"
- 23:36 Tresoldi a Sky: "Sapevamo di poter sfruttare gli errori dell'Inter, forse stavamo meglio. La Nazionale..."
- 23:33 Bonny a ITV: "Brutta sconfitta, dobbiamo analizzare e reagire subito"
- 23:18 videoBonny in mixed: "Qualificazione? Possiamo vincere contro tutti. Nel calcio vince chi fa un gol in più"
- 23:08 Champions League, i risultati della seconda giornata
- 23:02 Inter-Club Brugge, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:02 Champions? Opera da... Tresoldi: folle 4-3, il Club Brugge affonda l'Inter
- 22:57 Inter-Club Brugge, Fischio Finale - Champions, il sogno è di Tresoldi. Zero punti in tasca per Chivu
- 22:57 Inter-Club Brugge, le pagelle - Akanji replica il Bodo, Diouf si prende responsabilità
- 22:55 In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-CLUB BRUGGE. COLLEGAMENTO LIVE da SAN SIRO
- 22:00 Inter-Club Brugge, che colpo d'occhio! presenti circa 74 mila spettatori
- 20:30 Chivu a Sky: "I ragazzi devono divertirsi. Questo trofeo non dà garanzie"
- 20:25 Marotta a Sky: "Sarà importante approfittare delle gare casalinghe. Sul sogno Champions..."
- 19:52 Martinez a ITV: "Dobbiamo partire subito forte, abbiamo buone possibilità"
- 19:37 Mourinho in conferenza: "Roma e Inter le più forti, non devo dirlo io"
- 19:14 Mourinho sfida la Roma: "Avversari, ma non saremo mai nemici"
- 18:59 Alessio: "La rosa migliore ce l'ha l'Inter, ma vincere non è mai facile"
- 18:44 Colpaccio di Netflix: si aggiudica i diritti per i Mondiali 2030 in Spagna
- 18:29 Boniek: "Inter forte e completa, ma la Roma deve farsi trovare pronta"
- 18:15 Polli: "Il gol in azzurro lo dedico a me. Infortuni? Grazie all'Inter..."
- 18:02 Galli: "Darmian, professionalità ed esperienza: sarà un punto di riferimento per il Bologna"
- 17:48 Trevisani: "L'Inter se vuole fa 100 punti. Nessun'altra ci riuscirebbe"
- 17:40 Youth League - Inter-Club Brugge, gli Up&Down: La Torre dà ordine, Mackiewicz e Breda solidità
- 17:34 Giugliano-Inter U23, le pagelle: Zuberek game changer, Kaczmarski si rimbocca le maniche
- 17:24 videoInter-Club Brugge 1-1, Bigica: "C'è rammarico, ma passi in avanti dopo il Como"
- 17:20 Mauro: "L'Inter in A può avere solo un problema. La Lazio non è una rivale"
- 17:06 Ganz: "Per lo Scudetto in questo momento c'è anche la Lazio"
- 16:56 Youth League - L'Inter la sblocca dopo pochi secondi, il Brugge pareggia nel finale: è 1-1
- 16:51 Emanuele Filiberto: "Savoia, la vittoria sull'Inter U23 una gioia immensa"
- 16:44 L'Inter cala il poker a Giugliano: Mosconi e Zuberek le mosse decisive
- 16:37 Bonolis: "Inter da Triplete? La rosa c'è, ma è un terno al lotto. Vedremo"
- 16:23 Gasperini: "Cosa invidio a Mourinho? E' bravissimo a farsi comprare i giocatori"
- 16:08 Inter-Club Brugge, servizio extra di ATM: M1 e M5 chiudono più tardi
- 15:53 A Marotta il 'Premio Volti della Metropoli': "La passione mi ha portato a vincere e a crescere come uomo"
- 15:38 Giudice sportivo: un turno di squalifica a Malen. Stessa sanzione per Spalletti e Pisacane
- 15:24 Bologna-Inter, tutto esaurito già scritto: restano in vendita pochi biglietti
- 15:10 Qui Bologna - Orsolini, gli esami confermano: out 3 settimane. Odgaard in gruppo
- 15:00 Gabbia, infortunio serio: il difensore tornerà solo nel 2027
- 14:50 Il Secondo Anello Verde Milano non arretra: "Giù le mani da San Siro"
- 14:42 Bonazzoli: "Mi sono sempre preso le mie responsabilità, ho fatto il mio dovere"