Le statistiche relative alla partita di ieri sera tra Inter e Club Brugge fotografano la situazione in casa nerazzurra. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i quattro gol subiti entrano sul podio dei peggiori ko casalinghi tra Champions League e Coppa dei Campioni per il club di Via della Liberazione.

L'Inter ha fatto peggio solo contro l'Arsenal nel 2003 (1-5) e lo Schalke 04 nel 2011 (2-5). Ed è anche la prima volta che l'Inter perde quattro gare di fila nella massima competizione europea, a cavallo tra le due stagioni.