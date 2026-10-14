L'Inter U23 passa 0-4 a Giugliano, con i gol di Mosconi e Kaczmarski e la doppietta di Zuberek. Dopo la gara, ha commentato la partita il capitano dei padroni di casa Roberto De Rosa: "Innanzitutto vorrei chiedere scusa a tutta la città di Giugliano. Siamo qui (con lui anche il vicecapitano Caldore, ndr) ad assumerci le nostre responsabilità, non ci vogliamo nascondere da questa situazione. La partita credo sia stata una buona partita fino al primo gol, poi ci siamo disuniti, è una cosa figlia anche del momento che sta subendo la squadra. Non siamo stati lucidi, la prima cosa quindi è chiedere scusa a tutti".

Marco Caldore, vicecapitano, invece ha risposto così a una domanda sul come reagire: "Si reagisce essendo squadra. Non dobbiamo perdere la testa. Solo restando uniti e consapevoli degli errori commessi. Fino al 70' eravamo in partita, siamo stati anche un po' più pericolosi noi, poi dopo abbiamo perso la bussola e ci siamo sgretolati. Si reagisce rimanendo uniti e non pensando troppo al passato, testa alla prossima".