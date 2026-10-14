Hugo Siquet si sta godendo appieno la sorprendente vittoria per 3-4 del Club Brugge in trasferta contro l'Inter. I belgi hanno conquistato i primi punti in Champions League della stagione, regalando alla tifoseria una serata indimenticabile. "Una delle cinque serate più belle della mia carriera - ha commentato Siquet a RTBF -. Per il club, questo è un momento che entrerà nella storia della Champions League".

Vulnerabili

Secondo il terzino, la vittoria a sorpresa non è stata casuale. Il Club Brugge si era preparato bene e sapeva dove poteva mettere in difficoltà l'Inter. "Questa vittoria non mi sorprende. Avevamo fatto le nostre analisi; sapevamo che erano un po' più vulnerabili in difesa", spiega Siquet. Gli spazi concessi dai padroni di casa in contropiede, in particolare, hanno favorito il Blauw-Zwart. "Grazie alla nostra velocità ed efficacia, siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni".

Gran lavoratore

Nicolò Tresoldi ha ricevuto elogi anche dal suo compagno di squadra. L'attaccante è stato eroe della serata con una tripletta. Siquet si è detto soddisfatto per il fatto che Tresoldi abbia potuto mettersi in mostra su un palcoscenico così importante e spera che continui su questa strada. "È un gran lavoratore, un bravo ragazzo che ci mette tutto se stesso", ha affermato.