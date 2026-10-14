Il Club Brugge ha vinto 3-4 in trasferta contro l'Inter, con Yann Sommer tra i protagonisti. Il portiere blau-zwart ha avuto il suo bel da fare, ma è riuscito a negare il gol, tra gli altri, a Lautaro Martínez in una fase cruciale del secondo tempo. Secondo l'estremo difensore, sia l'Inter che il Club Brugge avrebbero potuto conquistare un punto, anche se alla fine il risultato è andato a favore della sua squadra. I padroni di casa hanno effettuato trenta tiri in porta, dodici dei quali nello specchio. Il Club Brugge, invece, ha totalizzato diciotto tiri, di cui otto in porta. Anche gli expected goals (xG) illustrano quanto aperta sia stata la partita. L'Inter ha chiuso con un xG di 4,33, il Club Brugge con 4,29. In una partita del genere, il ruolo di Sommer è stato naturalmente fondamentale. Il portiere svizzero ha avuto vita dura, ma ha tenuto duro nei momenti in cui l'Inter sembrava avere il controllo del gioco.

"Ci conosciamo"

L'ex interista ha commentato la prestazione della sua squadra attraverso i canali ufficiali del club: "Penso che abbiamo fatto molto bene come squadra. Abbiamo creduto nelle nostre capacità e abbiamo attaccato bene. In una partita contro un avversario come l'Inter, un portiere deve lavorare sodo, è normale, ma sono contento della nostra prestazione di squadra". Per Sommer, la parata su Martínez è stata più di un semplice intervento. I due si conoscono bene, e questo, secondo il portiere del Club Brugge ha giocato un ruolo decisivo in quel momento cruciale. "Martínez è sempre presente. Non ha bisogno di molto spazio o di occasioni. Segna semplicemente molti gol. Sono stato particolarmente contento di essere riuscito a reagire al momento giusto per fermare quel pallone quando mi è arrivato addosso. Era solo davanti a me, ha avuto la possibilità di segnare. Lo conosco e lui conosce me. Ha fatto una bella giocata, ma la mia è stata solo un po' migliore", ha concluso Sommer sorridendo.