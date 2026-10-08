Inter e Parma saranno di fronte sabato a San Siro e un altro dato interessante riguarda i tiri in porta. Come evidenzia Opta, da una parte l’Inter (37) è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questo campionato, dall’altra parte il Parma (14) è ultimo in questa graduatoria; nerazzurri (14.5) e crociati (3.4) sono anche rispettivamente primi ed ultimi nella classifica degli Expected Goals del torneo in corso.