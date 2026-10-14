Il vice-capitano del Giugliano, Marco Caldore, ha analizzato la pesante sconfitta dei suoi contro l'Inter U23. Di seguito le sue parole: “Si reagisce da squadra, non dobbiamo perdere la testa, non disunirci. Solo restando uniti, chiedendo scusa e prendendoci le nostre possibilità possiamo farcela. Non dobbiamo pensare troppo al passato ma lavorare sugli errori e pensare già alla prossima. Fino a venti minuti dalla fine eravamo stati più pericolosi noi. Poi, dopo lo 0-1, abbiamo perso la bussola e ci siamo sgretolati. La responsabilità è un po’ di tutti".