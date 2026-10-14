Un bacio e un colpo con la mano sul cuore. Così José Mourinho ha risposto all'enorme affetto ricevuto da tutto lo stadio, Olimpico, nei primi minuti d Roma-Real Madrid. I cori della Curva Sud sono andati avanti per un po', con lo Special One visibilmente commosso per il tributo annunciato dai suoi ex tifosi che non hanno dimenticato quello che il portoghese ha lasciato in quasi tre anni di lavoro nella Capitale. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 14 ottobre 2026 alle 21:26
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.