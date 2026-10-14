Un bacio e un colpo con la mano sul cuore. Così José Mourinho ha risposto all'enorme affetto ricevuto da tutto lo stadio, Olimpico, nei primi minuti d Roma-Real Madrid. I cori della Curva Sud sono andati avanti per un po', con lo Special One visibilmente commosso per il tributo annunciato dai suoi ex tifosi che non hanno dimenticato quello che il portoghese ha lasciato in quasi tre anni di lavoro nella Capitale.