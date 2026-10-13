Pomeriggio storico per l'Inter U23, che al De Cristofaro di Giugliano ottiene la vittoria più larga della propria giovane storia. Il 4-0 rifilato ai padroni di casa è decisamente roboante, considerando anche che fino a un quarto d'ora dalla fine il risultato era fermo sullo 0-0, per quanto i nerazzurri stessero provando a vincere con maggiore insistenza. Poi, i due jolly pescati dal mazzo da parte di Stefano Vecchi fanno la differenza: Mosconi sblocca il risultato con una fiondata mancina, Kaczmarski raddoppia con un bellissimo destro che muore all'incrocio dei pali opposto. In entrambi i casi c'è lo zampino di Zuberek, entrato assieme a Mosconi, con due assist. Il polacco però non si è ancora riscaldato e nei minuti di recupero, nel giro di 120 secondi, piazza una doppietta che rende entusiasmante la seconda trasferta campana dell'Inter U23. Che dopo la delusione di Torre Annunziata torna a farsi bella e a guardare la classifica con una certa soddisfazione.
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IL TABELLINO
GIUGLIANO-INTER U23 0-4
Reti: 76' Mosconi (I), 84' Kaczmarski (I), 91' e 93' Zuberek (I)
GIUGLIANO (3-4-1-2): 1 Bolletta, 8 De Rosa (17 Esposito 65'), 26 Minelli, 24 Caldore; 16 Improta, 21 Forciniti (7 Galletta 72'), 64 Varone, 4 Zammarini, 33 La Vardera (3 Panico 89'); 9 Ibe, 10 Baldé. A disposizione: 12 Santarelli, 77 Greco, 5 Justiniano, 6 Broh, 19 Cimmaruta, 23 Laezza, 30 Borgnino, 31 Giordano, 36 Rigo, 44 Peluso, 78 Silvestri, 99 Cuomo. Allenatore: Raffaele Di Napoli
INTER U23 (3-4-2-1): 22 Taho; 15 Stante, 80 Garonetti, 86 Jakirovic; 2 Avitabile (27 Aidoo 89'), 7 Kaczmarski, 14 Bovo (4 Cerpelletti 74'), 3 Marello; 29 Mancuso (30 Mosconi 60'), 99 Fumagalli (11 Zuberek 60'); 45 Lavelli (10 Agbonifo 74'). A disposizione: 1 Melgrati, 95 Raimondi, 5 Tosto, 16 Venturini, 19 Prestia, 24 Re Cecconi, 37 Sorino. Allenatore: Stefano Vecchi
Ammoniti: 12' Avitabile (I), 35' Varone (G), 62' De Rosa (G), 79' Cerpelletti (I)
Recuperi: 2'
Arbitro: Migliorini
Assistenti: Raccanello - Spizuoco
IV Ufficiale: Barbetti
Operatore FVS: Tagliafierro
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RIVIVI IL LIVE
94' - Finisce qui, a Giugliano è un trionfo nerazzurro!
IL GOL: bellissimo lancio da dietro di Jakirovic che pesca Zuberek: controllo e conclusione ravvicinata per battere Bolletta!
93' - GOOOOOOOL!!!!! ANCORA ZUBEREK CHE SFRUTTA UN GRANDE LANCIO DI JAKIROVIC!
IL GOL: Kaczmarski avvia l'azione, palla ad Agbonifo che pesca l'attaccante che scaraventa un gran destro da fuori area!
91' - GOOOOOOOL!!!! ZUBEREK RACCOGLIE QUANTO SEMINATO E FIRMA IL TRIS!!!!
89' - Entra Aidoo per Avitabile.
IL GOL: Bel lavoro di Zuberek da destra, pallone arretrato per il connazionale e destroche va all'incrocio dei pali opposto!
84' - GOOOOOOOL!!!! KACZMARSK LA PIAZZA ALL'INCROCIO!!!!!
83' - Esposito calcia dalla distanza ma il tiro è troppo lento e centrale.
81' - Agbonifo mette in crisi Caldore in uno contro uno e guadagna solo un corner.
79' - Cartellino giallo per Cerpelletti che stende Galletta.
IL GOL: Zuberek agevola l'inserimeento di Mosconi che si porta il pallone sul sinistro e da fuori area lo mette nell'angolino opposto!
76' - GOOOOOOOL DI MOSCONI!!!!! INTER IN VANTAGGIO!!!!
75' - ZUBEREK! Bel colpo di testa con pallone che termina alto di poco!
74' - Dentro Agbonifo e Cerpelletti, fuori Bovo e Lavelli.
72' - Dentro Galletta, fuori Forciniti.
70' - Spinta in area su Mosconi che prova ad andare sul cross di Avitabile, il pallone arriva a Marello che calcia altissimo!
67' - LAVELLI! Ancora una conclusione mancina dell'attaccante e ancora esterno della rete!
65' - Esce De Rosa, entra Esposito nel Giugliano.
62' - Trattenuta reiterata su Lavelli: cartellino giallo per De Rosa.
60' - Fuori Fumagalli e Mancuso, dentro Zuberek e Mosconi.
57' - DE ROSA! Inserimento centrale e conslucione di sinistro che non trova la porta!
56' - BALDE! Spunto dell'attaccante che si porta il pallone sul sinistro e calcia, trovando il balzo di Taho a terra.
55' - Avitabile non si fida del pressing di Ibe e anticipa Taho in uscita.
54' - LAVELLI! Grande verticalizzazione di Fumagalli per l'attaccante che calcia con il sinistro ma trova solo l'esterno della rete!
49' - BALDE! L'attaccante approfitta di un errore di Avitabile ma calcia alto da fuori area!
47' - FORCINITI! Su bellissimo cross di Baldé il centrocampista non arriva a colpire di testa per pochi centimetri!
16.06 - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione durante l'intervallo.
16.05 - Le due squadre tornano in campo.
Primo tempo combattuto al De Cristofaro tra Giugliano e Inter. Le due squadre si sono affrontate con agonismo, a costo di sporcare una partita che finora ha offerto pochi spunti di cronaca e solo due grandi occasioni, capitate a Fumagalli e Forciniti. Ordinaria amministrazione per i due portieri Bolletta e Taho, con il secondo che rischia di farla grossa forzando un passaggio centrale in uscita ma cavandosela per un fuorigioco avversario. Più propositivi gli ospiti, ma i padroni di casa hanno saputo concedere poco e provare anche a creare i presupposti per colpire.
49' - L'arbitro fischia due volte, squadre negli spogliatoi.
47' - Dopo il check, per Migliorini non c'è alcuna irregolarità. Si giocherà per altri 2 minuti.
45' - Fumagalli reclama per un fallo di mano in area del Giugliano, Vecchi si gioca la carta FVS!
43' - FORCINITI! Lancio di De Rosa per l'esterno che stoppa con il petto ma calcia malissimo da ottima posizione!
42' - MANCUSO! Il centrocampista si porta il pallone sul sinistro e calcia, Bolletta respinge con i pugni!
38' - LAVELLI! L'attaccante riceve da fuori area e incrocia con il sinistro, pallone troppo debole!
35' - Cartellino giallo per Varone che abbatte Lavelli a centrocampo.
32' - FUMAGALLI! L'attaccante calcia immediatamente da fuori area, Bolletta non ha difficoltà.
31' - Grande intervento in sciviolata di Avitabile su La Vardera a pochi passi da Taho!
27' - Erroraccio di Taho che sbaglia il passaggio in uscita e spalanca la porta al Giugliano, ma un fuorigioco di Zammarini lo salva!
26' - LAVELLI! Gran lancio dalle retrovie di Marello e l'attaccante svirgola il destro al volo!
22' - Chance per il Giugliano, con un batti e ribatti che non ha portato alla conclusione vincente Forciniti!
20' - FUMAGALLI! Occasionissima per il Puma che su cross di Avitabile controlla e gira verso la porta, trovando solo la rete esterna!
18' - Lavelli resta a terra in area dopo un contatto, il direttore di gara fa proseguire.
17' - Forciniti duro e in ritardo su Jakirovic, stavolta l'arbitro non estrae il cartellino.
12' - Avitabile entra in ritardo su De Rosa: ammonito.
11' - ZAMMARINI! Ottimo inserimento sul cross da destra di Improta, bravo Taho a bloccare a terra.
6' - LA VARDERA! Incursione a sinistra e cross tagliato su cui Taho non arriva, ma come lui nessun altro giocatore.
3' - FUMAGALLI! L'attaccante recupera palla e calcia dalla distanza con effetto a uscire, senza trovare la porta.
15.00 - Fischio di inizio a cura del signor Migliorini, primo pallone gestito dagli ospiti. Per un problema tecnico l'FVS non è ancora in funzione.
14.57 - Le due squadre entrano sul terreno del De Cristofaro.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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