Il settimo ko nelle ultime otto partite di Champions League dà il via ai processi, per la squadra e per i singoli, in casa Inter. Uno dei "bersagli" della stampa di questa mattina è Pepo Martinez. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "il portiere spagnolo si lecca le ferite - altre cicatrici aggiunte a questo avvio di stagione da incubo, conferma tutti i dubbi attorno alla sua figura tra i pali (proprio mentre nell'altra porta l'ex Sommer si rendeva determinante con almeno un paio di interventi decisivi) e torna quantomeno in discussione per le 5 partite che l'Inter giocherà nella seconda metà di ottobre ed oltre".

"La domanda da un milione di punti che ormai circola da settimane fra interisti e non è una soltanto: Martinez può davvero fare il titolare in una squadra come l'Inter? L'ennesimo errore, quello che ha poi spianato la strada a Tresoldi per il momentaneo 1-2 che ha profondamente indirizzato la sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Bruges, suggerirebbe una risposta negativa". Secondo la rosea, "forse è davvero arrivato il momento di Provedel, il vice d'esperienza acquistato in estate nel caso in cui Martinez avesse palesato questo genere di difficoltà...".