Il Como perde nella seconda giornata di Champions League: la squadra di Fabregas cade a Rotterdam contro il Feyenoord. E dire che la serata dei lariani era iniziata bene, con la rete di Diao che aveva illuso Fabregas. Ma due minuti più tardi Zechiel ha pareggiato i conti, poi Moussa ha ribaltato la contesa e infine l'autogol del portiere Sanchez ha decretato il ko del Como. A nulla è valsa la rete di Douvikas in pieno recupero. Successo tennistico per il Liverpool sul campo del Lask: per i Reds tripletta di Barcola, poi a segno anche Araujo, Frimpong e Koumas. Per gli austriaci in rete Ljubicic e due volte Flecker.