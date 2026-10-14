Serata da sogno per Nicolò Tresoldi e la sua famiglia. Il ragazzo italotedesco ha messo a segno una tripletta contro l'Inter, regalando al Club Brugge i tre punti nel secondo matchday della League Phase di Champions League. Ha parlato ai colleghi dell'Estense, testata ferrarese, anche il papà del giovane attaccante, Emanuele, a sua volta ex calciatore. "È stato bello, ci teneva molto, soprattutto contro l'Inter nello stadio più importante d'Italia, e a far bene con la squadra. Quando guardi i figli sei sempre teso per quello che fanno, le vivi. La maglia di ieri sera la tiene lui, non la dà a me: non penso l'abbia cambiata dopo una serata del genere", ha iniziato, parlando delle sensazioni provate nella serata di San Siro.

Emanuele Tresoldi ha svelato anche un curioso retroscena: "Dopo la partita abbiamo scherzato un po’: io sono mezzo simpatizzante interista e lui milanista, quindi puoi immaginare il genere di battute. Non ho mai condizionato Nicolò nella scelta, ma un padre è sempre prima di tutto contento per suo figlio. È innegabile che sia una gioia immensa ricevere tutte queste chiamate nel giro di poche ore dopo la partita". Schivate invece le voci sulla contesta italotedesca per assicurarsi Nicolò in Nazionale: "Ha l’obiettivo dell’Europeo con la nazionale tedesca Under 21 e in questo momento non guarda molto più in là. Ci penserà a tempo debito e ogni decisione che prenderà avrà il mio sostegno".